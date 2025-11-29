Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: „I-am reproșat arbitrului”

Laszlo Balint, direct după Dinamo - Oțelul: „I-am reproșat arbitrului"
Dinamo s-a impus cu 1-0 în fața lui Oțelul, într-un meci din runda a 18-a din Superliga.

Laszlo Balint Otelul Galati Dinamo Superliga
Dinamo a deschis scorul în prima repriză după ce a marcat prin Cîrjan în minutul 37 al partidei jucate pe Arena Națională. Mijlocașul „câinilor” a fost servit perfect de Ikoko.

În a doua parte, trupa lui Kopic și-a apărat excelent avantajul și nu a avut emoții până la finalul meciului.

Laszlo Balint, deranjat de maniera de arbitraj: „I-am reproșat arbitrului”

Laszlo Balint a vorbit despre jocul bun prestat de echipa sa, chiar dacă a cedat toate punctele în meciul de pe Arena Națională.

Antrenorul lui Oțelul a fost deranjat de maniera de arbitraj a lui Iulian Călin, căruia i-a reproșat faptul că a permis tragerile de timp.

„Cred că am făcut o partidă foarte bună. Vreau să îi felicit pe băieți pentru că nivelul jocului nostru a fost bun. Dinamo a avut controlul prin posesia care te macină ușor, ușor. Am știu să ducem posesia lor îmtr-o anumită zonă. În a doua repriză cred că am dominat autoriar, aș putea spune. Am avut și câteva ocazii de a marca.

Rămânem cu nimic din acest meci, la începutul unei săptămâni foarte grele pentru noi. Felicit băieții pentru efortul depus și mergem mai departe. I-am reproșat arbitrului că a permis foarte multe trageri de timp, i-am spus că asta a fost părerea mea. Cred că a stat un minut ca să se facă înlocuirea. Și noi am jucat în 10 oameni când s-a accidentat Pedro Neto. E un arbitru pe care îl respect. Ni s-a transmis că s-a jucat fără VAR.

Una peste alta, faptul că Dinamo s-a folosit de toate mijloacele pe care le-a avut în ultimele 15-20 de minute spune multe despre prestația noastră. Nivelul jocului îi îndreptățește să spere la câștigarea campionatului. Noi ne vedem de treaba noastră. Echipa e într-un progres, dar nu reușim să câștigăm puncte.

E o lege care nu a fost aprobată, la nivel de club va trebui să existe o analiză. Nu aș vrea să mă pronunț pentru că nu sunt în măsură. Această lege s-ar reflecta în bugetele cluburilor pentru că sunt jucători cu contracte anuale. Nu știu dacă doar noi suntem în situația asta. Vom vedea ce va fi de făcut dacă va fi promulgată legea.

Am vorbit cu secundul meu și în sezonul 2020/2021, când am promovat cu UTA, am pierdut cu FCSB dintr-o fază similiară. Moruțan ne-a dat gol de la 17 metri cu capul, jucător de 1,70m. Puteam face cu toții mai mult. Nu am avut mari probleme din punct de vedere defensiv. Trebuie să ne adunăm, să vedem ce reușim să facem, sunt câțiva jucători care au reclamat probleme medicale.”, a spus Laszlo Balint.

Dinamo a urcat pe locul doi în Superliga și se află la patru puncte de liderul Rapid, în timp ce Oțelul se află pe poziția a șaptea cu 24 de puncte.

