Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională sâmbătă seară, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au înregistrat toate cele trei puncte.



Unicul gol al meciului a fost înscris de Cătălin Cîrjan în minutul 37, după ce ”câinii” au construit de la portar numărând 14 pase consecutive!



Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo



După 1-0 cu Oțelul Galați, Dinamo a ajuns la 34 de puncte în 18 runde și se bucură, cel puțin temporar, de locul secund în clasamentul sezonului regulat al Superligii României.



Formația dirijată de Zeljko Kopic a bifat nouă victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și două înfrângeri.



Oțelul Galați rămâne pe locul 7 după eșecul cu Dinamo cu 24 de puncte. Șase victorii, șase remize și șase înfrângeri are trupa lui Laszlo Balint până acum în Superliga României.

