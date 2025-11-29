Cele două echipe și-au dat întâlnire pe Arena Națională sâmbătă seară, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au înregistrat toate cele trei puncte.



Unicul gol al meciului a fost înscris de Cătălin Cîrjan în minutul 37, după ce ”câinii” au construit de la portar numărând 14 pase consecutive!



Oțelul, fără menajamente după eșecul cu Dinamo: ”Un singur șut pe poartă, atât au avut! Asta i-a ajutat”



Paul Iacob, fundașul celor de a Oțelul, care este cotat de site-urile de specialitate la 900.000 de euro, a răbufnit după meci și a sugerat că echipa lui Zeljko Kopic a avut un singur șut pe poartă și că gălățenii ar fi putut profita de șansele irosite.



”Au avut un singur șut pe poartă. Noi am avut mai multe ocazii, a scos Epassy. Cred că dacă eram mai concentrați, am fi putut profita de șanse. Puteam face mult mai mult pentru a înscrie.



De ce să fie un pas greșit? Am încercat, nu am reușit să scoatem niciun punct, dar suntem aproape de echipele din față. Trebuie să ne facem jocul și să marcăm.



Cred că ne-a lipsit luciditatea, iar pe ei i-au ajutat fanii. Știm că mereu îi împing de la spate. S-au dăruit pentru ei. Au dat un șut pe poartă, apoi au stat la ei în jumătate”, a spus jucătorul la flash-interviu.

