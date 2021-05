"Lasa-l, ma, sa lesine!" Discurs incredibil al lui Becali! Jucatorul care l-a infuriat in meciul cu CFR Cluj: "Nu mai cauta sa te duci la echipe mari!"

Gigi Becali s-a aratat multumit de jocul echipei sale, insa unul dintre fotbalisti l-a enervat.

Olimpiu Morutan (22 ani) unul dintre cei mai cautati jucatori de la FCSB l-a enervat pe patronul ros-albastrilor in timpul meciului cu CFR Cluj. Jucatorul a fost schimbat in a doua repriza, dupa ce i-ar fi cerut antrenorului inca de la pauza sa il inlocuiasca.

Morutan a fost scos in minutul 79, insa patronul FCSB nu a fost multumit de cererea fotbalistului, pe care l-a criticat dur. Becali a spus ca mijlocasul ar fi trebuit sa isi dea viata pe teren, pana la finalul partidei, nu sa ceara schimbarea.

"Morutan mi s-a parut bun. Cand te cauta Milan si toate echipele, nu am oferta, dar asa am auzit. Ai 22 de ani si zici: 'Domnule, nu mai poti!' Pai nu mai cauta, tata, sa vrei sa te duci la echipe mari. Stai pe teren si lesina acolo! La pauza a zis sa iasa, sa mai stea 15-20 de minute. Am fost eu prost. Ce 15-20 de minute, ma? Are capul spart, piciorul rupt? Lasa-l, ma, sa lesine. Pentru ce sa il schimb?", a spus Gigi Becali pentru Digi Sport.