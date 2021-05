Reactia de ultima ora a lui Gigi Becali dupa ce a ramas fara permis: "Daca nu vrei, mi-o arati la judecator!" Ce a spus patronul FCSB 

Gigi Becali s-a ales cu permisul suspendat dupa ce a depasit limita de viteza legala.

Patronul FCSB conducea cu 103 km/h intr-o localitate din Arges, mult peste limita legala, iar politistii i-au suspendat permisul pentru 90 de zile si l-au si amendat.

Gigi Becali a reactionat imediat si a dezvaluit cum s-a desfasurat intreg momentul si cum s-a ales cu permisul suspendat.

"Eram pe autobanda, spre Pitesti, mergeam la Manastire. Ei au stat la smecherie. N-am ramas fara permis, pentru ca doua saptamani pot merge, dupa care voi castiga in instanta.

Politistul nici n-a vrut sa-mi arate filmarea. Era 100 km/h viteza, el a zis ca aveam 103. I-am zis sa-mi arate filmarea si nu mi-a aratat. 'Ba, arata-mi filmarea, sa vad filmarea, ca daca nu vrei, o s-o arati la judecator'!. Sa vad atunci daca are, ca eu nu cred ca are", a spus Gigi Becali pentru Romania TV.