Incepe REVOLUTIA la FCSB! Gigi Becali anunta MUTARILE MOMENTULUI pentru ros-albastri!

12:07

Gigi Becali a dat de inteles, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport, ca astazi, la ora 13:30, va avea loc o conferinta de presa unde vor fi facute publice mai multe schimbari care s-au realizat la FCSB in ultimele ore.



"Nu pot sa spun asta, nu stiu sa spun. O sa aflati astazi la ora 13:30. Mai multe lucruri importante si legate de banca tehnica a echipei.



Nu e corect fata de ceilalti tovarasi de breasla. Daca eu va spun voua acum, pentru ce sa mai vina oamenii acolo", a declarat Becali la Pro X.