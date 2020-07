Prima reactie a lui Gigi Becali dupa ce Ilie Dumitrescu a declarat ca Steaua este echipa din Liga 4: "E adevarat ca e fost fotbalist, dar habar nu are cu fotbalul"

Gigi Becali a sustinut o conferinta de presa unde a oficializat transferul lui Sergiu Bus de la Gaz Metan.

Ilie Dumitrescu a fost una dintre vocile care l-a atacat pe Becali dupa ce eroul de la Sevilla a plecat de la FCSB.

Becali i-a raspuns lui Dumitrescu si a spus ca fostul international roman are o mica invidie in suflet.

"E problema lui Ilie ce spune, i-am scris un mesaj, e adevarat ca e fost fotbalist, dar habar nu are cu fotbalul. L-am intrebat unde sunt echipele de traditie.

Ilie Dumitrescu este un om care nu are rautati, e un baiat bun, doar ca orice om in fundul sufletului lui are o mica invidie si o da pe fata. O samanta de invidie tot are.

A zis ca de cand s-a intamplat ce s-a intamplat cu Duckadam, el nu vede. Pai uite ce s-a intamplat cu Duckadam! I-am dat bani fara sa munceasca", a declarat latifundiarul din Pipera.