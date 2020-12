"La cum vedeam echipa, credeam ca fac 3 puncte tot turul!" Reactia lui Pancu dupa inca o INFRANGERE pentru Poli Iasi

Poli Iasi a pierdut deplasarea cu Dinamo si ramane pe penultimul loc in clasament.

Echipa lui Daniel Pancu nu mai reuseste sa castige de 9 meciuri, iar situatia devine din ce in ce mai ingrijoratoare pentru ieseni, care au doar 10 puncte in 13 etape.

Antrenorul lui Poli Iasi a vorbit la finalul meciului despre prestatia jucatorilor sai si pune infrangerea pe seama fricii cu care acestia au jucat in meciul cu Dinamo, dar si pe erorile personale.

"Am mai vazut filmul, iar total nemeritat, iar am controlat jocul mult timp. Primul gol este dintr-un corner gratuit acordat de noi, al doilea la fel, un out gratuit.

Restul de ocazii, momente psihologice, la 1-1, Platini trimite direct in bara. Pe final, nici nu mai conteaza, au mai avut 3-4 ocazii sa marcheze. Nu avem cum sa cedam, mai avem doua meciuri saptamana asta, perseverenta, munca si vom reusi pana la urma.

Out-urile si cornerele vin din frica, le repet in continuu. Sunt greseli personale, care pot fi evitate foarte usor.

La cum a fost echipa in vara, am crezut ca facem maximum 3 puncte. Am fost surprins, am avut meciuri bune, insa dupa am cedat. Suntem intr-o perioada neagra, din toate punctele de vedere, iar la capitolul sansa, suntem zero in acest sezon.

Cum sa parasesc corabia? Munca ne salveaza pe toti! Vom face o analiza dupa ultima etapa, vedem de ce buget dispunem, ce transferuri putem face, e clar ca e nevoie de intariri.

Am spus inainte de joc, primul 11 aliniat astazi de Dinamo, jucatori de valoare. Daca isi rezolva echipele financiare, cu siguranta va lupta sa intre in playoff", a spus Pancu la finalul partidei.