Poli Iasi - CFR Cluj, LIVE TEXT de la ora 18:30 | CFR, obligata sa castige pentru a tine aproape de FCSB si Craiova! Echipele probabile

Astazi, in Liga 1, Poli Iasi si CFR Cluj stau fata in fata de la ora 18:30.

Cele doua echipe s-au mai intalnit si weekend-ul trecut, in 16-imile Cupei Romaniei, cand iesenii au obtinut calificarea in faza urmatoare, invingand cu 1-0.

In clasamentul Ligii 1, Poli Iasi ocupa a 13-a pozitie, cu 10 puncte, iar CFR Cluj este pe locul 3, cu 21 de puncte.

Poli Iasi are 6 meciuri consecutive fara victorie in campionat, nemaireusind sa castige de la finalul lunii septembrie, cand se impunea cu 5-2 in fata celor de la FCSB.

De cealalta parte, in a 11-a etapa a Ligii 1, CFR Cluj a fost invinsa de UTA, scor 0-1, ultima victorie din campionat avand loc la inceputul lunii noiembrie, in fata celor de la FC Arges (2-0).

Partida dintre Poli Iasi si CFR Cluj este programata de la ora 18:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Poli Iasi: Bosz - Onea, Mihalache, Baxevanos, Busu - Talmaciu, Breeveld, Passaglia - Popadiuc, Cristea, Calcan

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Manea, Burca, Camora - Itu, Soares, Aurelio - Costache, Debeljuh, Carnat