Reactia lui Cristea dupa ce a ajuns la 400 de meciuri in Liga 1! Ce spune despre conflictul cu Pancu: "Nu vreau sau sa imi pierd energiile cu asta!"

Andrei Cristea (36 ani) a reusit o performanta incredibila in meciul cu FC Arges.

Poli Iasi a remizat cu FC Arges in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Andrei Cristea a deschis scorul la revenirea in primul 11 dupa ce a fost exclus din lot de Daniel Pancu, insa Malale a egalat pentru oaspeti, stabilind scorul final.

Meciul cu Arges a fost cu atat mai special pentru Cristea, deoarece a bifat meciul cu numarul 400 in Liga 1 si a sarbatorit cu gol. La finalul partidei, golgheterul iesenilor s-a declarat nemultumit de faptul ca nu au reusit sa obtina victoria.

Cristea a fost intrebat si despre conflictul cu Pancu, insa a preferat sa nu mai comenteze subiectul.

"Este un moment important pentru cariera mea, nu ma asteptam sa ajung la aceasta cifra. Am muncit foarte mult, am trecut prin momente grele. Imi pare rau ca nu am reusit sa castigam, trebuie sa analziam foarte bine ce avem de facut in continuare.

Cele mai marcante goluri pentru mine au fost cele din cupele europene, dar si cele care au decis campionatul, cele care mi-au adus titlul de golgheter.

Nu as vrea sa mai vorbesc, din punctul meu de vedere nu a fost niciun fel de problema, nu vreau sa imi pierd energiile cu astfel de lucruri. Daca nu va fi liniste si incredere intre noi, cu siguranta ne vom duce la vale", a spus Andrei Cristea la finalul meciului.