Vin banii la Poli Iasi, dupa ce Pancu a rabufnit la finalul meciului contra lui CFR: "Le-am spus si jucatorilor, nu vor pleca acasa de sarbatori fara sa ia cateva salarii!"

Jucatorii lui Poli Iasi ar putea sa primeasca bani inainte de sarbatori, dupa ce au jucat 4 luni de zile fara sa fie remunerati.

Echipa lui Daniel Pancu a inregistrat un singur punct din ultimele 6 meciuri, iar Poli Iasi a ajuns pe locul 14 in clasament, la doar 2 puncte de ocupanta ultimei pozitii, Astra Giurgiu.

La finalul partidei cu CFR, scor 0-2, Pancu a avut o reactie acida si a declarat ca nu are ce sa le ceara fotbalistilor daca au jucat pe buarta goala timp de 4 luni. Situatia ar putea sa se schimbde in urmatorul interval de timp. Jucatorii au primit garantii ca ar primi cel putin doua salarii restante pana la sarbatori.

"A fost o perioada grea, s-au adunat si multe restante, dar le-am spus si jucatorilor, nu vor pleca acasa de sarbatori fara sa ia cateva salarii. Pe 15 decembrie va fi o sedinta a Consiliului Local in care speram sa se aprobe acele doleante ale noastre. Avem sperante si de la Consiliul Judetean, si din alte parti, astfel incat sa le achitam jucatorilor pana la final de an cel putin doua salarii, daca nu mai bine", a declarat presedintele executiv al Politehnicii Iasi, Ciprian Paraschiv pentru ProSport.

De asemenea, oficialul moldovenilor a avut un mesaj si pentru fanii lui Poli Iasi.

"E normal ca suporterii sa fie nemultumiti atunci cand nu sunt rezultate. Dar le cer sa fie in continuare langa echipa, mai ales acum, la greu. Avem destule exemple in tara si in afara cu echipe aflate in impas care si-au revenit cand au avut suporterii alaturi.

Iar noi le promitem ca vom face totul pentru a scoate echipa din impas. Mai avem trei etape si trebuie sa luam maximum, sa dam tot ce avem mai bun si sa aducem puncte. Putem depasi aceasta perioada cu munca, multa munca in continuare, cu determinare si spirit de sacrificiu", a spus Ciprin Paraschiv.