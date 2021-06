"La cine tii mai mult? La Becali sau Sumudica?" Reactia lui Becali cand a fost intrebat despre sansele ca Budescu sa semneze cu CFR Cluj

Gigi Becali vrea sa il aduca pe Constantin Budescu inapoi la echipa sa.

Mijlocasul roman s-a salvat de la retrogradare cu Damac, iar patronul ros-albastrilor este sigur ca atunci cand va reveni in Romania, va juca din nou pentru echipa sa. Gigi Becali a spus ca este sigur ca Budescu doar pentru FCSB ar putea juca in Liga 1.

Intrebat despre posibilitatea ca fotbalistul roman sa dea curs unei posibile oferte de la CFR Cluj, acolo unde va antrena Marius Sumudica, tehnician alaturi de care mijlocasul a castigat titlul in 2016, cu Astra, Becali a raspuns sigur pe el.

"Budescu o sa joace doar la noi cand o sa vina in Romania! Intreaba-l pe Budescu 'La cine tii mai mult? La Becali sau la Sumudica?'

Intreaba-l asa 'La cine te duci? Daca ar fi sa alegi, pe cine ai alege? Pe Sumudica sau pe Gigi?' Sa vezi ce o sa zica", a spus Gigi Becali pentru as.ro.

In acest sezon, Budescu a jucat in total 26 de meciuri, 18 in tricoul Astrei si 8 meciuri in tricoul lui Damac. Mijlocasul a reusit sa inscrie si 8 goluri si sa ofere si 9 pase de gol, toate pentru gruparea din Giurgiu.

Budescu s-a transferat in iarna la Damac FC, liber de contract si a semnat o intelegere valabila pe inca un an.