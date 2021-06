"Am pierdut campionatul din cauza lui! Pe greselile lui!" Becali explica de ce l-a scos din echipa pe jucatorul de la care astepta 50 de milioane de euro

Becali a gasit vinovatul pentru ratarea titlului.

Patronul FCSB spune ca erorile lui Vlad au costat-o pe FCSB campionatul. Intrebat daca se astepta ca goalkeeperul de 22 de ani sa fie titular la nationala dupa ce n-a mai prins poarta FCSB in finalul playoff-ului, Becali a spus:

"Am zis si eu de el ca m-a enervat, de aia am spus ca n-o sa mai apere. M-a enervat si am spus! Am pierdut campionatul din cauza lui. Pe greselile lui. Nu ai voie sa iei asemenea goluri, nu? Ce sa faci?".



Andrei Vlad a fost numit de Becali 'Messi al portarilor' in momentul transferului de la Craiova, acum 3 ani. Pentru Vlad, Becali visa la 50 de milioane de euro.