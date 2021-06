Becali vrea sa ia gratis doi jucatori de la Craiova! Negocierile cu Rotaru au inceput. Surpriza majora: pe cine isi doreste

Gigi a rezolvat problema apararii si vrea sa mute in ofensiva.

Patronul FCSB ii vrea pe Ivan Mamut (24 de ani) si pe Reagy Ofosu (29 de ani), anunta Fanatik. Becali nu vrea sa plateaca nimic in schimbul lor si propune jucatori la schimb. Conform sursei citate, FCSB e gata sa se desparta de oricare dintre Radunovic, Vina, Nedelcu si Oaida.

Becali a anuntat recent ca isi propune sa transfere doi atacanti, dupa ce i-a luat pe Vucur si pe Alex Cretu in ultimele zile. Ofosu, adus de la Botosani, a mai fost pe lista lui Becali si pe vremea in care juca in Moldova. Gigi il vede capabil sa ajute atacul FCSB.

Mamut, desi n-a impresionat prin cifre, l-a convins pe Becali prin statura sa si prin usurinta cu care apare in situatii de finalizare. Croatul are 3 goluri si un assist in 26 de aparitii in tricoul oltenilor, in timp ce Ofosu a punctat de 4 ori si a dat o pasa decisiva.