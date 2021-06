"Ma, boss, e greu!" Mesaj pentru Gigi Becali dupa anuntul ultimului transfer facut: "Tie iti trebuie altfel de jucatori!" 

Gigi Becali incearca sa gaseasca solutii pentru a intari defensiva FCSB-ului.

Patronul ros-albastrilor a anuntat ca a mai incheiat un transfer, dupa ce a ajuns la o intelegere cu Stipe Vucur, dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate. Fundasul vine din liga a treia din Germania, are o inaltime de 1.95, astfel ca se incadreaza in tiparul anuntat de finantatorul FCSB.

Gica Craioveanu, directorul de imagine al Craiovei lui Rotaru, a comentat ultimul transfer facut de Gigi Becali, pentru care a avut un mesaj. Craioveanu i-a explicat patronului ce fel de jucatori ar trebui sa transfere la echipa daca isi doreste sa castige titlul si sa faca performanta in cupele europene.

"Ma, boss, e greu sa castigi titlul. Tie iti trebuie jucatori cu experienta, care au jucat meciuri importante. Nu ai castigat cu Tanase, cu Man, cu Coman, care sunt jucatori de echipa nationala, jucatori de top. Eu zic ca daca vine cineva din afara si am spus tot timpul... Eu am jucat in Spania 11 ani si am spus tot timpul. Daca e ceva de afara, macar sa fie mai bun decat ce ai tu in curte", a spus Craioveanu conform Telekom Sport.