L-au adus pe "Reus de Romania"! Transfer important facut de Rapid pentru promovare. Care e primul jucator dat afara dupa promovare

Rapidul are buget-record in B. Echipa lui Pancu nici nu concepe sa rateze promovarea la anul.

Clubul s-a inteles cu Gabriel Dodoi. Poreclit 'Reus' datorita asemanarii fizice cu starul Borussiei Dortmund, Dodoi a impresionat in ultimele sezoane la Pandurii, in B. Anul trecut, Dodoi a fost cumparat de CFR Cluj, insa nu s-a impus in lotul campioanei, apoi a ajuns la Sepsi sub forma de imprumut. Nici aici n-a conformat, asa ca s-a intors la Pandurii.

Dodoi a fost prezentat oficial pe pagina de facebook a Rapidului, care a anuntat si prima despartire dupa promovare. Brazilianul Robinho nu mai face parte din planurile lui Pancu si va fi lasat sa plece.