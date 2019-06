Dica a facut 3 transferuri la FC Arges, dupa ce l-a refuzat pe Becali! Cu cine va ataca promovarea in sezonul viitor, cand se va lupta cu Rapidul lui Pancu si Petrolul

Nicolae Dica a refuzat oferta lui Becali de a reveni la FCSB si a semnat cu FC Arges. El se va lupta cu Rapid si Petrolul pentru promovarea in Liga 1.

Nicolae Dica este noul antrenor al lui FC Arges. El a refuzat oferta lui Gigi Becali de a reveni pe banca FCSB-ului, de unde a fost inlaturat in iarna. Dica are planuri mari cu echipa pitesteana si vrea sa promoveze in Liga 1.

Dica a transferat 3 jucatori la FC Arges



Dica si-a inceput deja treaba la FC Arges si a perfectat primele trei transferuri. El a adus trei fotbalisti de la Pandurii Targu Jiu, echipa care a evoluat in sezonul recent incheiat in liga secunda.

FC Arges i-a luat pe Denis Brinzan (22 de ani), capitanul echipei Pandurii in sezonul trecut, Robert Danescu (18 ani) si Andrei Blejdea (22 de ani). Ultimul dintre ei si-a incercat norocul si in afara, trecand pe la FC Wil (Elvetia), Domzale si Kranj (Slovenia), dar si Eintracht Braunshweig 2 (Germania).

FC Arges nu a avut drept de promovare in sezonul trecut



FC Arges a terminat pe locul 6 sezonul recent incheiat al Ligii a 2-a. Echipa nu a avut drept de promovare.