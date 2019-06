Blocheaza constructia noului stadion al Rapidului inaugurarea recent renovatul bazin din Giulesti? Situatie INCREDIBILA in Giulesti

Fanii rapidisti ar putea primi o lovitura in aceasta vara.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Renovarea bazinului de langa Podul Grant si demolarea stadionului „Giulesti - Valentin Stanescu” au mers in paralel. In timp ce arena de fotbal a fost demolata pentru a se putea construi de la zero una moderna, care va costa 30 de milioane de euro si va avea 12.400 de locuri, toate pe scaune, bazinul a fost modernizat de catre CNI si urma sa fie predat, in aceasta vara, catre CS Rapid Bucuresti. Vestea era buna in conditiile in care atat echipa feminina a clubul, campiona nationala in acest sezon, cat si cea masculina, disputau meciurile in pribegie, la Bazinul Floreasca.

STADION CU CAPACITATE MAI MICA, DAR AMPRENTA LA SOL MAI MARE

Bazinul se afla la mai putin de 10 metri de vechiul stadion de fotbal, la 5 metri de liniile de tren ale Depoului CFR Giulesti, este lipita de parcarea principala a complexului sportiv si il despart doar 15 metri de Teatrul Giulesti / Opera Comica pentru Copii. Oficialii FRP au fost anuntati ca noul bazin nu se incadra in dimensiunile cerute de regulament (30 metri x 20 metri), fiind cu 3 metri mai ingust, dar forul era dispus sa ofere o dispensa pentru a se putea juca acolo si meciuri ale echipelor masculine. In ultimele saptamani, in lumea natatiei si a polo-ului romanesc a inceput sa se raspandeasca vestea ca s-ar putea ca bazinul sa nu mai fie deschis deloc, desi este printre cele mai moderne din Bucuresti, alaturi de Bazinul de Inot „Dinamo - Tolea Grintescu” si de Bazinul Olimpic de Polo si Natatie „Steaua”.

Stadionul vechi de fotbal avea 19.000 de locuri pe scaune, dar tribunele erau inaltate la 3-4 metri fata de nivelul gazonului, sub peluze gasindu-se birourile clubului si vestiarele, iar sub tribune erau amenajate sali de antrenament pentru diferite sectii ale clubului. In mai 2018, CNI anuntase deja ca capacitate va fi de doar 12.374 locuri, pentru ca noua arena va fi construita pe vechea vatra, fiind singurul stadion mare de fotbal din Bucuresti construit la nivelul solului. De asemenea, pentru ca spatiile de siguranta vor fi mai mari, caile de acces mai late, inclinarea tribunelor mai mica, iar noua arena este prinsa intre liniile de cale ferata, de o parte, si Calea Giulesti si liniile de tramvai, de cealalta, pozitia sa nu permite interventii majore la nivel de infrastructura, asa ca noul stadion urmeaza sa „inghita” pista de atletism si mare parte din ingustul drum de acces in tribuna a II-a, care se afla intre vechiul stadion si liniile de cale ferata.

PROBLEMA: FORMA NOULUI STADION E DIFERITA DE A CELUI VECHI

De asemenea, pentru ca amprenta noului stadion va fi putin mai mare decat a celui vechi, iar forma este diferita, dreptungiulara in loc de eliptica, unul dintre colturile lui ar urma sa se suprapuna cativa metri peste cladirea bazinului de inot. Cum exista deja o intarziere in constructia arenei pentru a fi gata pana la debutul Euro 2020, iar diferenta de buget dintre cele doua proiecte este semnificativa (30 milioane euro vs. 2 milioane euro), se pare ca bazinul va fi sacrificat, urmand sa se caute o solutie ulteriora, acesta urmand sa fie demolat complet, prelungit cu 5 metri la capatul opus stadionului si redeschis sau transformat in sediu pentru sectiile sportive ale clubului. Pentru salile de lupte/judo/karate, box, haltere sau tenis/volei/baschet exista si varianta sa se mute la Baza Sportiva "Ciresarii" sau intr-o alta locatie detinuta de Primara Sectorului 1, care ar vrea ca noua arena sa fie exclusiv de fotbal si sa gazduiasca doar birouri, case de bilete, magazine cu articole sportive, bar, restaurant si sala de fitness/spa. Pana la aparitia acestui material, Valentina Caciureac, presedinta CS Rapid, nu a putut fi contactata.

ACOPERISUL BAZINULUI A FOST DEMOLAT, IN 1989, DIN ORDINUL ELENEI CEAUSESCU

Bazinul de langa stadionul Giulesti a fost folosit, in anii ’80, de inotatorii rapidisti, in perioada in care era descoperit si putea fi folosit doar in lunile cu vreme frumoasa. Dupa ce a fost acoperit pentru ca sportivii sa se poata antrena si iarna, Elena Ceausescu ar fi ordonat decopertarea sa, chiar in 1989, pe motiv ca acesta ar fi fost prea aproape de liniile de cale ferata si ar fi obturat vederea asupra stadionului, in timpul deplasarii pe Podul Grant. Dupa Revolutie, nu au mai existat fonduri pentru reconstructia acoperisului si o modernizare completa, asa ca a fost lasat multi ani in paragina si a fost folosit de ultrasii giulesteni ca loc de realizare a coregrafiilor. In 2016, Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Investitii (CNI) au inceput renovarea, care a costat peste 2 milioane de euro. Noua constructie are o structura moderna, din sticla, un bazin marit conform normelor stabilite de Federatia Romana de Polo, o sala de forta, vestiare moderne, precum si o tribuna de 200 de locuri. Termenul initial de finalizare a lucrarilor a fost vara anului 2018.