TOTTENHAM - LIVERPOOL | Finala pentru istorie: cel mai rapid penalty de la infiintarea UEFA Champions League! Salah nu a reusit sa treaca peste Maldini

Finala UEFA Champions League a inceput practic de la scorul de 1-0 pentru Liverpool. Echipa lui Klopp a primit penalty inca din secunda 22. Este cel mai rapid penalty din istoria Ligii Campionilor. Recordul era detinut pana acum de o partida dintre Werder Bremen si Panathinaikos, din 2005: atunci s-a dictat penalty in minutul 1:45.

Totusi, Salah nu a reusit sa intre si el in istorie. Egipteanul lui Liverpool a marcat abia in minutul 2 si este al doilea cel mai rapid marcator dintr-o finala de UEFA Champions League. Recordul este detinut de Maldini care, in finala din 2005 dintre Liverpool si Milan, reusea sa marcheze in secunda 51.