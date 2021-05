"L-am vazut o singura data! Apoi a urmat haosul!" Reactie dura fata de Pablo Cortacero! "A fost o perioada grea, dar am reusit sa demonstram asta"

In ciuda unui an tumultuos, Dinamo a reusit sa se mentina in Liga 1.

Dupa ultimul meci din acest sezon, Ricardo Grigore a vorbit despre situatia de la echipa. Fundasul a declarat ca nu mai stie nimic despre spaniolii care au preluat clubul la inceputul stagiunii.

Grigore a spus ca nu l-a vazut pe Pablo Cortacero decat o data, punctand dezinteresul ibericului fata de echipa din Stefan cel Mare.

"Si noi suntem nerabdatori sa vedem ce se intampla. Pana la reluarea antrenamentelor cred ca lucrurile se vor aseza. Vom sti ce se intampla cu conducerea si ce transferuri se vor realiza. Au fost alaturi de noi cei din DDB, despre cei din partea spaniola nu mai stim nimic.

L-am vazut pe Pablo Cortacero o singura data, la Saftica, de atunci, a urmat haosul. A fost o perioada grea, dificila. Dar cred ca s-a vazut caracterul fiecarui jucator care a ramas in acest grup.

Ma bucur nu neaparat ca am reusit sa salvam clubul, ci ca am reusit sa aratam ca suntem fotbalisti", a declarat Ricardo Grigore, potrivit Look Sport.

Dinamo a incheiat sezonul pe locul 5 in clasamentul playout-ului, cu 31 de puncte, dupa o serie de 6 meciuri fara infrangere.