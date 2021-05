Ionut Lupescu, despre sezonul lui Dinamo: "Sunt mult mai valorosi decat locul din clasament!"

Ionut Lupescu, fost jucator la Dinamo, a comentat prestatia "cainilor" din sezonul recent incheiat.

Lupescu crede ca lipsa suporterilor de pe stadion a contat mult in jocul echipei din acest sezon. De asemenea, Lupescu a spus ca numirea lui Dusan Uhrin in functia de antrenor a fost decisiva in economia luptei pentru evitarea retrogradarii.

"Mi-e dor sa vad un stadion plin de 'caini'. Am tremurat cu totii sezonul asta, pana la urma suntem usurati ca am ramas acolo unde ne este locul si sper sa fie un proiect pentru anul viitor ca sa putem spera la mai mult. Nu mai conteaza Conference, important era sa isi demonstreze ca sunt valorosi, asta au facut. Nu erau jucatori care sa se lupte la retrogradare, sunt mult mai valorosi decat locul din clasament, dar au avut multe probleme. Ma bucur ca au reusit sa se uneasca.

Dusan Uhrin a avut curajul sa vina intr-un moment foarte greu, a reusit sa faca pe termen scurt ceea ce multi nu au reusit pe termen lung si e meritul lui. A reusit sa avem punctele necesare.

Marea problema e sa nu ne mai peticim. Speram ca odata ce vom gasi care este adevarul cu actionarii, ar trebui sa se faca lumina. Sper sa se faca stadionul cat mai repede, sa avem cat mai multi copii", a spus Lupescu, la finalul meciului dintre Dinamo si Chindia, 0-0.

Astra Giurgiu si Poli Iasi au retrogradat direct, Hermanstadt si Voluntari vor juca un baraj pentru a ramane in prima liga, iar Chindia si Viitorul vor evolua in barajul pentru Conference League. Echipa lui Gica Hagi profita de faptul ca Gaz Metan si UTA Arad nu au licenta de Cupa Europeana. Dinamo a incheiat campionatul pe locul 11, adica locul 5 din playout.