The Sun a descris în două cuvinte mutarea lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Kurt Zouma (30 de ani) este oficial noul jucător al lui CFR Cluj. Fundașul francez, care a jucat la Chelsea și West Ham, a semnat un contract pe două sezoane cu formația din Gruia.

Kurt Zouma
După câteva zile de negocieri, CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Kurt Zouma. Francezul este unul dintre fotbaliștii cu cele mai importante CV-uri care au evoluat vreodată în campionatul României.

"Șoc" și "bizar", cuvintele folosite de The Sun după ce Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj

Liber de contract după aproximativ un deceniu petrecut în fotbalul englez și o experiență de un sezon în Arabia Saudită, la Al Orobah, Zouma i-a uimit pe jurnaliștii britanici de la The Sun. "Șoc" și "bizar" au fost cuvintele alese de celebrul tabloid pentru a descrie mutarea stoperului francez câștigător de Champions League și Premier League.

"Zou ce?! Kurt Zouma, transfer bizar în România, după ce fostul star de la Manchester United și Arsenal l-a convins să facă pasul", a titrat The Sun.

"Mutare șoc pentru Kurt Zouma, în România, la CFR Cluj. Fostul fundaș de la Chelsea și West Ham a purtat discuții cu clubul din Superliga în ultima săptămână. Zouma a semnat acum un contract pe doi ani și există și opțiunea unui sezon suplimentar.

Mutarea lui Zouma la Cluj a fost parțial facilitată de Mikael Silvestre, cel care urmează să fie noul director sportiv al clubului, fost star la Arsenal și Manchester United", au mai scris britanicii.

Kurt Zouma, internațional francez cu trofeul Champions League și două titluri în Anglia

Kurt Zouma era liber de contract din luna iulie. În sezonul trecut a evoluat pentru formația saudită Al Orobah, sub formă de împrumut de la West Ham United.

Zouma s-a format la Saint-Etienne, iar în 2014, la vârsta de 20 de ani, era cumpărat de Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro. La formația de pe Stamford Bridge a strâns 151 de meciuri și a cucerit cinci trofee: Liga Campionilor, două titluri în Premier League, Supercupa Europei și Cupa Ligii Angliei.

Fundașul francez a ajuns în 2021 la West Ham, care a plătit 35 de milioane de euro către Chelsea. În tricoul "ciocănarilor", Zouma a strâns 103 partide și a cucerit trofeul Conference League în sezonul 2022/2023.

Zouma a strâns 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, în perioada 2015-2021.

  • 10 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Kurt Zouma. A devenit cel mai valoros jucător din Superliga.
