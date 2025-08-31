Căpitanul naționalei României a fost primul jucător schimbat de Patrick Vieira, la scorul de 0-0, însă torinezii au avut câștig de cauză pe „Luigi Ferraris”, impunându-se cu 1-0.



Cu Dan Șucu prezent în tribune, Juventus a dominat prima repriză, dar fără să marcheze. Stanciu a încercat să-și ajute echipa în plan defensiv și a executat două lovituri libere, însă fără impact pe tabelă.



În repriza secundă, mijlocașul român a fost schimbat de Vieira cu Thorsby, iar la scurt timp Dusan Vlahovic a înscris golul decisiv, cu o lovitură de cap în minutul 72.



Patrick Vieira tună și fulgeră după eșecul cu Juventus: „O rușine”



La final, Patrick Vieira s-a declarat nemulțumit de rezultat și a criticat lipsa de eficiență a elevilor săi.



„Am fi meritat mai mult din acest joc, e o rușine faza de la gol și ocazia ratată pe final. Dar echipa a arătat personalitate, curaj și agresivitate. Am avut atitudine, Ellertsson a jucat bine, pe partea dreaptă Norton a fost foarte periculos. Ne-a lipsit doar prezența în careu”, a spus tehnicianul francez.



Juventus rămâne astfel neînvinsă contra lui Genoa din 2021, când ligurii reușeau ultima victorie în fața „Bătrânei Doamne”.

