A fost însă remarcabil modul în care Rațiu a apărut la finalizare. "Sonic" a plecat din flancul drept și s-a dus în zona centrală fără să fie luat în seamă de fundașii Barcelonei, care se aflau mult în spatele său.

Acțiunea lui Rayo a fost dezvoltată în flancul stâng al atacului. Isi Palazon i-a pasat lui Alvaro Garcia , care l-a văzut nemarcat în careu pe Andrei Rațiu . Din nefericire pentru internaționalul român, scorul a rămas 0-0.

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano



Într-un interviu acordat în Spania, "Sonic" a lăsat de înțeles că va rămâne la Rayo Vallecano și în acest sezon. Rațiu pare că a depășit perioada tensionată din ultimele săptămâni, după ce formația din LaLiga a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League.



"Sunt foarte nerăbdător în legătură cu acest sezon, mai ales că acum echipa evoluează în Europa. Aici nu contează primul 11 pentru că toți jucăm un rol important în această echipă.



Este un sezon în care putem face istorie. Sper să performez la fel de bine sau chiar mai bine decât în sezonul trecut", a spus Rațiu, citat de Diario Sport.



Până în această vară, Rayo Vallecano deținea doar 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu. Având în vedere saltul calitativ impresionant al românului, Rayo a decis să achiziționeze și procentele rămase la Villarreal în schimbul sumei de 5 milioane de euro, cu bonusuri incluse.

