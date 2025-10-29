Fosta aripă stânga de la FCSB, Jugurtha Hamroun, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre cariera sa și a recunoscut că nu a profitat la maximum de talentul pe care îl avea.

Retras din activitate, Hamroun a mărturisit că principalul său regret este lipsa disciplinei și a atenției față de detaliile care fac diferența între un fotbalist bun și unul de top.

Jugurtha Hamroun: „Puteam să ajung mai sus!”

„Cel mai mare regret? Că nu am muncit cum trebuie. Eu sunt un tip muncitor, dar când văd jucători care joacă până la 39–40 de ani, îmi dau seama că eu n-am făcut tot ce trebuia în afara fotbalului. Nu m-am îngrijit cum trebuie de corpul meu. Recuperare, somn, detalii. Nu neapărat viața extrasportivă. Nu eram nebun de club, dar dacă aș fi fost mai strict, cred că ajungeam mai sus”, a spus Hamroun pentru Sport.ro.

Ajuns în România în 2015, la Oțelul Galați, prin intermediul lui Florin Cernat, Hamroun a impresionat rapid și a fost transferat la FCSB. În tricoul roș-albaștrilor, algerianul a cucerit Cupa Ligii (2015/16) și a bifat 11 goluri și șapte pase decisive în 44 de meciuri.

După despărțirea de clubul lui Gigi Becali, Hamroun a jucat în Qatar, Turcia și Algeria, la echipe precum Al-Sadd, Qatar SC, Samsunspor și JS Kabylie, alături de nume mari precum Xavi Hernandez.

În 16 ani de fotbal profesionist, Hamroun a adunat șase trofee, printre care Cupa Franței cu Guingamp (2009) și Supercupa Qatarului (2017). Citește interviul integral cu Jugurtha Hamroun - AICI.

