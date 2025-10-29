Urmează testul cel mare pentru Sorana Cîrstea, la finalul unui sezon în care a reușit o revenire spectaculoasă. Din toate punctele de vedere!

Anul 2025 a început rău pentru „Sori“, dovadă și clasamentul ei. În iunie, românca alunecase până pe locul 169 WTA! Astăzi, când a bifat victoria cu numărul 30 din acest sezon, Sorana ocupă locul 44, în clasamentul live, actualizat în timp real. Și are perspectiva de a atinge cea mai bună clasare din acest sezon, dacă va obține încă o victorie, la Hong Kong.

Sorana Cîrstea – Leylah Fernandez, pentru un loc în semifinale

La scurt timp după ce a avansat în sferturile întrecerii, Sorana a aflat numele adversarei din această fază. Vorbim despre canadianca Leylah Fernandez (23 de ani, 22 WTA), finalistă la US Open 2021.

În precedentul duel, singurul de până acum, Fernandez a învins-o pe Cîrstea, la Osaka: 6-1, 2-6, 6-4. Partida a avut loc, nu mai departe de acum 11 zile, pe 18 octombrie.

Acum, miza duelului Sorana Cîrstea – Leylah Fernandez e un loc în semifinalele turneului de la Hong Kong. Și un cec în valoare de 11,970 de dolari. În plus, dacă va câștiga, „Sori“ va acumula 1.287 de puncte în clasamentul live, actualizat în timp real, total cu care va urca pe 41 WTA! Ar fi cea mai bună clasare a Soranei din acest an, în condițiile în care ea a abordat turneul de la Hong Kong de pe locul 45 în lume.

Meciul Sorana Cîrstea – Leylah Fernandez va avea loc, vineri, după ora 08:00, ora României.

