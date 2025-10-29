În luna martie, ”Iliesta” a preluat-o cu mari speranțe pe Gloria Buzău, echipa sa de suflet, visând la performanța care să-i răsplătească pasiunea: evitarea retrogradării. Dificultățile interne ale clubului l-au constrâns să suporte retrogradarea, iar, în cele din urmă, echipa a și dispărut de pe harta fotbalului românesc la final de sezon.

Din acel moment, Ilie Stan așteaptă cu răbdare următoarea provocare. Deși i s-au ivit câteva oportunități de a semna în străinătate, inima îl cheamă să rămână pe plan intern.

În România, Ilie Stan, născut în orășelul Pogoanele, din județul Buzău, și-a pus amprenta ca antrenor la mai multe echipe, precum Corona Brașov, ASA Târgu Mureș, Farul Constanța, FC Brașov, FC Vaslui, Concordia Chiajna, Steaua, CS Mioveni, FCM Târgoviște și Victoria Brănești.

Iar în afara țării, fostul internațional român, care a câștigat două cupe și o supercupă cu Steaua, a căutat noi provocări în fotbalul arab. A antrenat la Al Seeb, Zakho SC, Al Shamal, Foolad, Kazma, Al Taraji, Al Mahriay. INTERVIU. De vorbă cu Ilie Stan. Totul despre fotbalul românesc

Totuși, pe oriunde a trecut ca antrenor, nu a mai văzut tunari la fel de autentici precum era el în tinerețe. Bună ziua, domnule Iie Stan! De ce credeți că nu mai există în fotbalul românesc tunari ca dumneavoastră?

Salut! Haha, da! Nu mai există. Nu se mai antrenează aceste șuturi de la distanță, ori totul trebuie antrenat. Și când ceri posesie, un joc combinativ, să joci în bandă mult și cu centrări în fața porții, nu mai ai când să șutezi!

Și nu a fost așa dintotdeauna.

Acum ne-a luat nebunia, vrem toți să jucăm precum Barcelona și Real Madrid. Acum suntem digitalizați, cu tablete. Eu tot timpul am spus că în fotbal trebuie să fii pregătit foarte bine și de orice. Dacă ești pregătit bine fizic poți să faci orice. Să fii organizat, să ai motivație. Iar motivația vine și de la cei care finanțează. Jucătorii trebuie plătiți la timp, le mai trebuie și prime! Iar tu, ca antrenor, te ocupi de bunul mers al lucrurilor. Acum, toți jucătorii sunt cu gândul la ce câștigă.

Este o diferență uriașă între fotbalul de azi și cel de odinioară. Ce îi lipsește celui de azi?

Într-adevăr, nu mai e fotbalul cum era odată. Totul s-a schimbat. Și lipsește atitudinea! Asta nu e importantă, ci foarte importantă. Vine și de la pregătire, de la cum discuți cu jucătorii.



”M-a surprins FC Botoșani” Dumneavoastră ce mai faceți, cum sunteți?

Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Am depășit perioada de la Gloria și acum aștept să semnez. Sper că atunci când o să mă suni următoarea dată să antrenez deja!

Vă gândiți să vă întoarceți în țările arabe sau vreți să rămâneți aici?

Aici aș vrea. Am mai avut oferte, într-adevăr, am fost și aproape să semnez, dar undeva s-au oprit negocierile. Aș vrea să antrenez o echipă bine pusă la punct de la noi din țară, nu mai vreau problemele de la Buzău.

Ce impresii v-a lăsat sezonul regulat până acum?

Mai sunt multe etape de jucat, dar am văzut și surprize, să știi. Mă refer în primul rând la poziția din clasament a campioanei și a vicecampioanei, FCSB și CFR Cluj. Locul lui FC Botoșani m-a surprins!

Cum s-a ajuns în situația în care FC Botoșani să conducă clasamentul?

Nu tot timpul banii fac diferența. Ci modul cum te organizezi, de cum faci selecția. De încrederea pe care o ai în antrenor. Management! Iar la FC Botoșani totul pare ordonat. Mai văd surpriza și la FC Argeș, cu Bogdan Andone antrenor. Să vedem cât mai ține și pe acolo.



”Foarte bun Man. Nu l-au luat că are ochi frumoși” V-a impresionat vreun jucător din campionat?

Avem câțiva jucători buni, dar nu de talie mare. Cred că mai bine ar trebui să ne bucurăm de fotbaliștii noștri care joacă în cupele europene. Cum ar fi Dennis Man, Ionuț Radu, Vlad Dragomir. Ei pot ajuta echipa națională și trebuie să se gândească la asta. Mai ales că acum nu mai e ca odinioară, când ajungeai cu greu la prima reprezentativă. Acum ajungi foarte ușori și toți jucătorii români trebuie să profite din plin de asta.

Vorbeați de Man. E acum momentul lui? Îi poate exploda cariera, în sfârșit, după jocul bun cu Napoli?

Da, clar! Nu l-au luat nici ăștia de la PSV pe ochi frumoși. S-a acomodat mai greu, într-adevăr, a venit totuși din fotbalul italian și a fost nevoie de puțină răbdare. În general, trebuie să ai răbdare.

Noi cum stăm cu răbdarea?

La noi în fotbalul românesc să știi că ar trebui să existe mai multă răbdare. Uite, sunt schimbați jucătorii după o jumătate de oră, la pauză sau după o oră de joc. Cum pot ei să explodeze dacă nu le dăm încredere?

Corect.

Man a fost bun cu Austria. Joacă în Champions League. Astea îți dau putere și potență. Meciurile astea puternice, cu jucători puternici și cu mare calitate. A ieșit Omul Meciului cu Napoli. Despre ce vorbim?



Întrebare-fulger, mizați pe vreo echipă în Champions League?

Tot astea mari cred eu că o să se impună. PSG, Arsenal, Barcelona, Liverpool sau Real Madrid. Tot echipele cu tradiție. Nu aș vedea vreo surpriză. Sunt convins că o să fie jocuri frumoase și interesante. Mi-aș dori mult și Interul lui Chivu să fie acolo. Anul trecut a jucat finală de Champions League.

Și au pierdut-o cu 5-0. Cât de important e pentru România să avem un antrenor precum Chivu la un gigant european?

Foarte important, foarte, foarte important! Pentru imaginea noastră, a antrenorilor români. Exact cum mi-a părut rău, antrenând mult în zona arabă, de Olăroiu, care a pierdut meciul cu Qatar. Atunci când antrenezi naționala Emiratelor Arabe Unite și noi, românii, începem să fim văzuți altfel și să avem oportunități.



”M-aș întoarce oricând la FCSB” Că tot spuneați de oportunități, dacă ați mai avea acum oportunitatea să o antrenați pe FCSB, v-ați întoarce acolo?

Sigur că da, de ce nu. Când am fost prima dată aveam o vârstă mai fragedă, nu aveam experiența pe care o am acum. Dacă ar exista un echilibru între mine și patron, unde să stabilim o regulă, care să mulțumească pe suporteri și să vină și rezultatele, eu zic că mi-aș pune bine amprenta la echipă.

Atunci eram mai tânăr, vedeam lucrurile altfel. Am făcut câteva greșeli. Pe undeva, nu trebuia să plec. Echipa creștea, începea să joace. Dar au fost alte lucruri care m-au făcut să renunț. În rest, normal, mi-aș dori să mă întorc acolo.

Ce spuneți de forma lui FCSB de acum?

E clar că ceva nu e bine acum. Nici jocul echipei nu merge, nici atmosfera nu pare că e ce trebuie. Sunt și prea mulți antrenori acolo. Să vedem.

Daniel Bîrligea cum vi se pare?

E singurul atacant pe care-l mai avem. Nouar adevărat. A avut și câteva accidentări, l-a tras un pic înapoi și jocul echipei, dar e un jucător pe care ne bazăm pe el la națională. Atacant bun. Cu Austria i-a hărțuit pe fundași! Avem nevoie de el, iar altul mai bun... Nu cred că mai există.



Își revin FCSB și CFR?

Da, eu așa cred. Mai greu cu CFR, dar am speranțe că vor reveni și ei și că vor ajunge în play-off. Depinde acum și ce schimbări se vor face acolo. Deja au început.

Când ați antrenat în Oman aveați voie să folosiți doar doi-trei străini în echipă. Ar fi bună o astfel de regulă și la noi?

Da, chiar foarte bună. Hai, trei-patru străini. Cel mult! Ar trebui și noi să profităm mai mult de jucătorii noștri români. ”Batem Bosnia și San Marino și avem șanse la Mondial”

Profităm și de victoria cu Austria din preliminarii? Ce credeți, mai avem vreo șansă?

Sper ca victoria asta cu Austria să-i motiveze bine pe jucători. Dacă o să câștigăm cu Bosnia și San Marino, clar, o să avem șanse la Mondial. Iar jucătorul român, atunci când are cuțitul la ochi, cum se spune, a dat mereu totul. Sunt convins că și acum va fi la fel.



Premier League se vede pe VOYO din acest sezon. Cum ați putea descrie eșalonul de elită al Angliei?

Sincer? Cel mai puternic campionat din lume.

Cine credeți că va câștiga?

Liverpool. Dar sper și Manchester City să se impună. Sunt fan Pep Guardiola.

O ultimă întrebare, domnule Ilie Stan. Aveți vreun regret în cariera de antrenor?

Da, am mai multe. Și regretul pe care-l am cel mai mare e că am plecat de la FCSB. Cât am fost eu, s-a format echipa. După, a venit Reghe și au urmat rezultatele extraordinare.

