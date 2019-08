Gigi Becali si Mircea Lucescu au discutat, dar nu despre venirea la FCSB.

Gigi Becali l-ar vrea pe Mircea Lucescu, iar legendarul antrenor roman va fi prezent joi seara la partida cu Mlada, ora 21:30, la PROTV.

Lucescu nu vine la FCSB, insa vrea sa-i incurajeze pe jucatorii lui Vergil Andronache. In plus, Becali si Lucescu au de discutat despre un jucator ucrainean pentru care "Nea Mircea" il stie bine: Yevhen Khacheridi. E un international cu 50 de meciuri la nationala, ultima data la PAOK Salonic. Razvan Lucescu l-a folosit doar trei meciuri in sezonul trecut, iar acum e liber.

Gigi Becali: Lucescu mi-a zis ca ma ajuta oricand!

"Eu l-am sunat pe Mircea Lucescu sa-l intreb de jucator. Sa nu creada lumea ca este acum scouter pentru FCSB! El mi-a zis: "Mai Gigi ai nevoie de o informatie, te ajut cu orice stiu eu. Poti sa ma suni ca pe un prieten oricand". Pentru mine a fost o onoare - Mircea Lucescu, cel mai mare om in viata din fotbalul romanesc , daca nu din toate timpurile",a declarat Gigi Becali la Digi.

Yevhen Khacheridi a jucat 10 ani la Dinamo Kiev, intre 2008 si 2018, cu peste 150 de meciuri si 6 goluri. La naionala Ucrainei, Yevhen Khacheridi are 51 de meciuri si 3 goluri.