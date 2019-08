Gigi Becali il vrea pe fundasul Andrei Miron de la Botosani.

Satul de gafele lui Mihai Balasa, Gigi Becali a decis sa-l transfere pe Andrei Miron de la FC Botosani. Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, spune ca nu e momentul ca funfasul in varsta de 25 de ani sa plece de la echipa sa. Initial, Iftime ceruse 4 milioane de euro pentru Miron. Cota lui este de 800.000 de euro, insa Becali stie ca jucatorul a intrat in ultimul an de contract. Il poate lua din iarna pentru un pret mult mai mic, sau de vara viitoare gratis.



Iftime: Le fuge mintea cand aud de FCSB!

"Il vand 'in virtual' pe Miron de doua zile. Vorbim despre Miron ca si cum ar fi un mare transfer. Nu-l vand pe Miron, nu pleaca de la noi, imi trebuie o oferta mult prea mare ca sa ii dau drumul acum. Cand ii spui de FCSB si de sute de mii de euro si ce o sa mai faca ei in viata... le fuge mintea la toti. E un baiat matur, intelege ca nu poate pleca in acest moment de la mine. Va avea o oferta mult mai buna in viitor", a spus Valeriu Iftime pentru Pro Sport.

Andrei Miron a fost adus liber de contract de la Otelul de Botosani.



Becali, disperat sa aduca antrenor!

FCSB nu are nici acum antrenor dupa demisia lui Bogdan Andone la finalul infrangerii cu Alashkert. Ilie Poenaru, dar si o varianta fentezista cu Mircea Lucescu sunt optiunile patronului FCSB in acest moment. Lucescu vine joi seara la meciul cu Mlada, care e transmis in direct de PROTV, de la 21:30!