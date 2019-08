FCSB - MLADA, JOI 21.30 PRO TV | Decizie de ULTIMA ORA a cehilor inaintea meciului! Veste proasta pentru FCSB

Cei de la Mlada au luat o decizie importanta inaintea meciului cu FCSB de joi seara, ora 21.30 in direct la Pro TV.

Veste proasta pentru FCSB inaintea dublei cu Mlada din turul 3 preliminar al Europa League. Nikolay Komlichenko, jucator curtat de Lokomotiv Moscova, a facut deplasarea in Romania si va juca in partida de maine seara! Mlada il va vinde dupa dubla



"FCSB, cu toate problemele ei, are jucatori de calitate, asa cum sunt Tanase, Vina, Coman. Numarul 7 imi place foarte mult. Daca nu ma insel, e Coman" a spus antrenorul Jozef Weber in conferinta de presa.

"Desigur, am vazut meciurile jucate de FCSB si trebuie sa recunosc ca este o echipa foarte puternica. Trebuie sa fim foarte bine pregatiti pentru maine, altfel nu avem nici o sansa" a spus si Marek Matejovsky, cel care s-a duelat cu FCSB si pe vremea in care juca la Sparta Praga.