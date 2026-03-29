"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

România are 6 puncte după primele două meciuri (5-2 contra Islandei și 1-0 contra Portugaliei), iar acum se află la egalitate cu Italia . Tricolorii vor lupta pentru câștigarea grupei și calificarea la EURO 2026 în meciul decisiv cu Italia, programat marți, de la ora 19:00.

Golul marcat de Darius Tripon (Farul Constanța) în prima repriză a adus victoria tricolorilor U17 și o șansă foarte bună ca România să se califice atât la Campionatul European, cât și la Cupa Mondială U17.

"Șoc!" - reacția portughezilor după eșecul contra României

România U17 va avea nevoie de victorie contra Italiei pentru a se califica la Europeanul din acest an, acolo unde merg doar câștigătoarele de grupă. Tricolorii au o șansă și mai bună de a merge la Cupa Mondială U17, acolo unde, pe lângă echipele calificate la EURO, merg și 4 (din 7) cele mai bune ocupante ale locurilor secunde.

Pentru Portugalia, care nu poate încheia grupa de calificare mai sus de locul 3, eșecul contra România a reprezentat un adevărat șoc, având în vedere că lusitanii sunt campioni mondiali și europeni en-titre la această categorie de vârstă. Naționala condusă de Jose Lima nu își va putea apăra trofeele cucerite în 2025.

"După un 2025 de vis, naționala U17 a Portugaliei ratează calificarea la European și Mondial. După ce am pierdut cu Italia, am suferit un eșec și împotriva României, astfel că nu ne vom putea apăra trofeele", au notat jurnaliștii portughezi de la Expresso.

"Șoc! Portugalia pierde și nu își va putea apăra titlul la Campionatul European U17", a titrat și A Bola.

Campionatul European U17 din 2026 va fi găzduit de Estonia în perioada 25 mai - 7 iunie. Doar 8 naționale vor participa.

Cupa Mondială U17 din 2026 va fi găzduită de Qatar în luna noiembrie. La turneul final vor participa 48 de naționale.

VIDEO Darius Tripon, golul victoriei în România U17 - Portugalia U17 1-0