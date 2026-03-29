"Șoc!" Reacția portughezilor după ce România a lăsat acasă campioana mondială și europeană

România U17 a obținut un rezultat de mare prestigiu contra campioanei mondiale și europene la această categorie de vârstă, Portugalia.

Sâmbătă după-amiază, România U17, pregătită de selecționerul Mircea Diaconescu, a învins Portugalia, scor 1-0, într-un meci de calificare pentru EURO 2026 disputat în Italia.

Golul marcat de Darius Tripon (Farul Constanța) în prima repriză a adus victoria tricolorilor U17 și o șansă foarte bună ca România să se califice atât la Campionatul European, cât și la Cupa Mondială U17.

România are 6 puncte după primele două meciuri (5-2 contra Islandei și 1-0 contra Portugaliei), iar acum se află la egalitate cu Italia. Tricolorii vor lupta pentru câștigarea grupei și calificarea la EURO 2026 în meciul decisiv cu Italia, programat marți, de la ora 19:00.

"Șoc!" - reacția portughezilor după eșecul contra României

România U17 va avea nevoie de victorie contra Italiei pentru a se califica la Europeanul din acest an, acolo unde merg doar câștigătoarele de grupă. Tricolorii au o șansă și mai bună de a merge la Cupa Mondială U17, acolo unde, pe lângă echipele calificate la EURO, merg și 4 (din 7) cele mai bune ocupante ale locurilor secunde.

Pentru Portugalia, care nu poate încheia grupa de calificare mai sus de locul 3, eșecul contra România a reprezentat un adevărat șoc, având în vedere că lusitanii sunt campioni mondiali și europeni en-titre la această categorie de vârstă. Naționala condusă de Jose Lima nu își va putea apăra trofeele cucerite în 2025.

"După un 2025 de vis, naționala U17 a Portugaliei ratează calificarea la European și Mondial. După ce am pierdut cu Italia, am suferit un eșec și împotriva României, astfel că nu ne vom putea apăra trofeele", au notat jurnaliștii portughezi de la Expresso.

"Șoc! Portugalia pierde și nu își va putea apăra titlul la Campionatul European U17", a titrat și A Bola.

  • Campionatul European U17 din 2026 va fi găzduit de Estonia în perioada 25 mai - 7 iunie. Doar 8 naționale vor participa.
  • Cupa Mondială U17 din 2026 va fi găzduită de Qatar în luna noiembrie. La turneul final vor participa 48 de naționale.

VIDEO Darius Tripon, golul victoriei în România U17 - Portugalia U17 1-0

Portugalia, cu jucători de la Benfica, Porto, Sporting sau Chelsea

Echipele utilizate în partida de sâmbătă, potrivit FRF:

  • PORTUGALIA U17: 12. Pippo Gaidão (Benfica) – 13. Kilian Ferreira (Calavera) / 20. Sandro Ferreira (Sporting) – 46′ / 10. Nélio Batista (Maritimo) – 82′, 14. Rodrigo Silva (Braga) / 3. Isaac Silva (Chelsea) – 82′, 4. Tomás Ferreira-cpt. (Benfica), 5. Ricardo Batista (Benfica) – 8. Ruben Correia (Benfica) / 19. Tiago Rodrigues (Benfica) – 46′, 6. Hugo Gomes (Benfica) / 11. Vladimir Silva (Paços Ferreira) – 62′, 17. Ribeiro Da Silva (Vitoria) – 18. Gustavo Guerra (FC Porto), 9. Afonso Ferreirinha (Benfica), 2. Estefanio Domingos (Sporting). Selecționer: José Lima
  • ROMÂNIA U17: 1. Coșa – 2. Matei (6. Paul, 79′), 4. Dăncuș, 13. Corduneanu, 14. Stancu (3. Bencze, 53′) – 20. Tripon, 5. Corlat-cpt., 8. Precup – 11. Marincean (16. Mănăilă, 79′), 17. Bota (9. Bodnar, 59′), 10. Goncear (15. Pădure, 59′). Selecționer: Mircea Diaconescu

Lotul României U17 pentru această acțiune

  • PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);
  • FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
  • MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
  • ATACANȚI: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).
