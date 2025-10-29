FCSB a deschis scorul din penalty, după ce Denis Alibec a transformat lovitura de la 11 metri în minutul 26. Roș-albaștrii și-au dublat avantajul în minutul 45, când Thiam a înscris fără probleme din interiorul careului.

Gloria Bistrița a redus din diferență prin Mensah, care a înscris din penalty în minutul 79, i-a făcut probleme FCSB-ului pe final, dar golul lui Stoian din minutul 90 a risipit toate emoțiile și FCSB s-a impus cu 3-1.

Ce notă și-a dat Dăncuș după prestația din meciul cu Gloria Bistrița

Andrei Dăncuș a jucat titular în partida din Cupa României, iar fundașul de 16 ani a părut fericit la finalul partidei.

Tânărul fotbalist și-a acordat nota 8 pentru evoluția sa din această seară și a dezvăluit că idolul său este Virgil van Dijk.

„Bună seara, mă bucur că am primit această oportunitate, sper că am mulțumit lumea și sper să primesc cât mai multe minute de acum încolo.

Vă dați seama că toate echipele se ambiționează când joacă cu FCSB-ul, dar nu am avut nicio presiune, am intrat încrezător.

(n.r. Ce notă ți-ai da în seara asta) Mi-aș da un 8, au fost câteva greșeli, dar trecem peste. Sper să prind minute și să joc bine.

Idolul meu este Virgil van Dijk.”, a spus Andrei Dăncuș.

