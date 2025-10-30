„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“

FCSB e printre cluburile care au contestat, în mod repetat, regula folosirii unui jucător Under 21, în campionat. În Cupa României însă, formația bucureșteană tocmai a reușit o performanță remarcabilă: titularizarea unui copil de doar 16 ani!

Vorbim despre stoperul Andrei Dăncuș, integralist aseară în meciul Gloria Bistrița – FCSB (1-3). Jucătorul roș-albaștrilor a avut o prestație solidă, care l-a încântat și pe Mihai Stoica. În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, președintele Consiliului de Administrație a amintit că, până să facă meciul bun de la Bistrița, Dăncuș a avut, chiar în acest sezon, niște partide excelente pentru România U17.

„Dăncuș, dacă vorbim despre ani împliniți, are 16 ani. În cupă, a jucat cu dezinvoltură. Încă nu este pregătit să joace 90 de minute la seniori, dar cred că ușor-ușor va fi. Dăncuș a făcut un meci aproape perfect în Franța (n.r. – Franța U17 – România U17, scor 1-1, pe 11 octombrie), unde am fost egalați abia în minutul 90“, a spus oficialul roș-albaștrilor.

