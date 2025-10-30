„Perla“ FCSB-ului l-a convins pe Mihai Stoica: „Aproape perfect“

Amir Kiarash
Campioana României investește masiv în Academia clubului de câțiva ani. Iar rezultate au început să se vadă.

FCSBMihai StoicaAndrei Dăncuș
FCSB e printre cluburile care au contestat, în mod repetat, regula folosirii unui jucător Under 21, în campionat. În Cupa României însă, formația bucureșteană tocmai a reușit o performanță remarcabilă: titularizarea unui copil de doar 16 ani!

Vorbim despre stoperul Andrei Dăncuș, integralist aseară în meciul Gloria Bistrița – FCSB (1-3). Jucătorul roș-albaștrilor a avut o prestație solidă, care l-a încântat și pe Mihai Stoica. În cadrul intervenției sale, la Prima Sport, președintele Consiliului de Administrație a amintit că, până să facă meciul bun de la Bistrița, Dăncuș a avut, chiar în acest sezon, niște partide excelente pentru România U17.

Dăncuș, dacă vorbim despre ani împliniți, are 16 ani. În cupă, a jucat cu dezinvoltură. Încă nu este pregătit să joace 90 de minute la seniori, dar cred că ușor-ușor va fi. Dăncuș a făcut un meci aproape perfect în Franța (n.r. – Franța U17 – România U17, scor 1-1, pe 11 octombrie), unde am fost egalați abia în minutul 90“, a spus oficialul roș-albaștrilor.

Andrei Dăncuș, un stoper înalt, de 1,84 de metri

Format la Academia FCSB-ului, Andrei Dăncuș are un fizic impresionant deja, la doar 16 ani. Înălțimea sa, de 1,84 de metri, îl recomandă pentru postul pe care îl joacă, cel de fundaș central. El are 4 selecții la naționala Under 17, fiind promovat, treptat, de la România U15 și U16.

În acest sezon, Andrei Dăncuș a jucat pentru FCSB și în Youth League, într-o partidă spectaculoasă cu Lokomotiv Zagreb (3-2) pe care Sport.ro a oferit-o aici.

