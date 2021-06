Zece cluburi, pe urmele unui fotbalist roman! Echipa din Liga 1 care il tenteaza cel mai mult

Calcan este in negocieri cu clubul din Sfantu Gheorghe.

Andreas Calcan s-a despartit de Poli Iasi in luna aprilie, dupa o neintelegere cu Nicolo Napoli. Astfel, fotbalistul nu a apucat sa retrogradeze cu echipa din Copou. Liber de contract, jucatorul declara ca nu duce lipsa de oferte si nu va alege contractul cel mai bun din punct de vedere financiar, fiind inca dornit de performanta.

"Sunt in discutii avansate cu cei de la Adana, dar si cu alte formatii din Germania, Grecia sau din Liga I. Au fost discutii cu o echipa din liga a doua germana, din prima liga greaca, din Turcia, iar din Liga I am vorbit cu mai multe formatii. Abia s-a deschis perioada si deocamdata sunt tatonari. Performanta este pe primul loc, pentru ca din punctul meu de vedere performanta aduce si bani mai multi, trofeele aduc bani.

Am pus pe primul loc performanta. Asta inseamna un trofeu cucerit cu o echipa de prima liga sau o promovare in primul esalon. Eu as prefera Germania, pentru ca e o forta mondiala, intri intr-un alt sistem. Liga a doua germana este un campionat foarte puternic, e de luat in seama. Inca nu m-am decis, astept o oferta scrisa. Sigur, si Grecia este un campionat destul de bun, Turcia la fel", a declarat Andreas Calcan pentru Prosport.

Extrema a dezvaluit ca a avut unele tratative cu Sepsi si ca este tentat sa ajunga la Sfantu Gheorghe datorita stabilitatii pe care o ofera clubul.

"Sunt multe contacte, pentru ca oamenii au apreciat cifrele mele din ultimul an si jumatate. Am avut cifre bune la Poli Iasi, am jucat constant, am avut evolutii bune si oamenii au apreciat asta. Din Liga 1 am fost la discutii cu Sepsi Sf. Gheorghe, desi m-au contactat vreo zece echipe.

Sepsi e cea mai viabila varianta, au stabilitate. E de luat in considerare oferta celor de la Sepsi, au fost discutii chiar si fata in fata cu cei de acolo. Dar inca nu am ajuns la un consens, la un numitor comun", a precizat jucatorul.

De-a lungul carierei, Calcan a mai evoluat pentru U Cluj, CSM Ramnicu Valcea, Willem 2, Dordrecht, Omniworld, Viitorul Constanta si Ujpest.