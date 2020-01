OFICIAL | Hagi da afara TOT! Dupa ce au anuntat plecarea lui Calcan, la nici 24 de ore un alt jucator pleaca de sub comanda "Regelui"! Anuntul facut de club

Inca un jucator pleaca de la Viitorul.

Echipa antrenata de Gica Hagi, Viitorul Constanta, a anuntat aseara transferul lui Andreias Calcan la Ujpest. Astazi, constantenii au anuntat ca un alt jucator va pleca de sub comanda "Regelui". Este vorba despre portarul Valentin Cojocaru, care va fi imprumutat la FC Voluntari pana in vara.

"FC Viitorul Constanta a ajuns la un acord cu FC Voluntari pentru imprumutl portarului Valentin Cojocaru (24 de ani) la gruparea ilfoveana pana la finalul acestui sezon, cu optiune de transfer definitiv in vara acestui an. FC Viitorul ii multumueste pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si ii ureaza mult succes la noua echipa", se arata in comunicatul emis pe site-ul oficial al clubului.