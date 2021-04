"Jucator de rahat!" Caz incredibil in Liga 1! Napoli l-a jignit pe Calcan. Sustine ca si el a fost injurat de Andrei Cristea: "Asta mi-a zis!"

Problemele nu se mai termina la Poli Iasi!

Clubul e intr-o situatie teribila dupa ce n-a primit finantare de la autoritatile locale. Viitorul arata rau si la nivelul lotului. Andreias Calcan a cerut sa plece de la echipa din cauza ca a fost jignit de antrenorul Nicolo Napoli in timpul meciului cu FC Voluntari, de joi.

Conform gsp.ro, Napoli s-ar fi intors spre tribuna in timpul meciului cu Voluntari si ar fi spus "jucator de rahat", referindu-se la Calcan.

Fotbalistul nu e unul dintre favoritii antrenorului italian din cauza personalitatii sale si l-a confruntat si in vestiar.

"Am decis azi sa-mi reziliez contractul. E cea mai buna decizie pentru mine si pentru familia mea in momentul de fata. Din diferite motive, am ajuns la aceasta concluzie si la aceasta decizie. Unul dintre motive este ceea ce s-a intamplat in timpul partidei. Era si sotia mea in tribuna, si colegii, au auzit toti. Nu vreau sa spun mai multe, vreau liniste. Urmeaza sa-mi reziliez contractul", a spus Calcan pentru PRO Sport.

Napoli se apara si spune ca n-a avut decat o reactie de moment, in urma unei erori de joc. Italianul sustine ca el a fost insultat de Andrei Cristea. Napoli vrea sa continue la Iasi fara Cristea si Calcan in lot: "Cristea a urlat la mine in timpul meciului, ca sunt un antrenor de rahat. Este sub demnitatea mea sa ascult asta. Am venit cu inima deschisa la Poli Iasi, nu sa ma lupt cu fotbalistii din interior".