E gata! Jucatorul de la FCSB pentru care Becali ar fi primit 5 milioane de euro NU mai pleaca! "Nu il mai dau"

Gigi Becali nu mai vinde niciun jucator.

Romario Benzar si Junior Morais s-au despartit de FCSB in aceasta vara, iar Becali a primit oferta si pentru Florin Tanase. Tanase ar fi putut ajunge in MLS la New York Red-Bulls, in schimbul a 5 milioane de euro, dar Becali nu mai vrea sa vanda niciun jucator.

Becali: "Nu mai vand nimic"



Patronul ros-albastrilor a spus ca nu il mai intereseaza transferul lui Tanase si se gandeste la Europa League:

"Este adevarat ce spuneti cu oferta de la americani. Dar pe mine nu ma mai intereseaza. Gata! Nu mai vand nimic! Gandul imi zboara acum la preliminarii, la calificari. Vreau sa facem o echipa puternica. Acolo mi-e gandul acum", a spus Becali pentru Fanatik.

Tanase a venit in 2016 de la Viitorul in schimbul a 1,50 milioane de euro si este cotat la 3 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com