OFICIAL! Becali nu are scapare! FRF obliga cluburile sa investeasca in fotbalul feminin! FCSB, singura care s-a opus

Deciziile Comitetul Executiv al FRF il vor scandaliza pe Gigi Becali.

Cluburile din Liga 1 vor fi obligate sa investeasca in echipe de juniori din fotbalul feminin. Acestea vor putea prelua chiar numele echipelor de Liga 1. Revolutia fotbalului feminin din Romania incepe cu echipe U15 si U13, insa FIFA si UEFA promoveaza si fotbalul feminin la nivel de senioare. Cupa Mondiala ce are loc in Franta in aceasta perioada a inregistrat audienta record.

Valeriu Argaseala, reprezentantul FCSB, a fost singurul care a votat impotriva acestei decizii.



DECIZIA COMITETULUI EXECUTIV FRF

Aproba cu majoritate de voturi (1 vot impotriva) masurile de dezvoltare a fotbalului feminin prin intermdiul cluburilor cu echipe participante in Campionatul National Liga I, astfel:

Sezonul 2020 – 2021

• Inregistrarea a minim 20 de jucatoare care sa participe in Campionatul National U15 (cu posibilitatea de semnare a unui protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga I, Liga 2, Liga 3. In cazul in care se semneaza un astfel de protocol, se participa in competitia de junioare cu numele clubului de L1 masculin)

Sezonul 2021 – 2022

• Inregistrarea a minim 20 de jucatoare care sa participe in Campionatul National U15

• Inscrierea unei echipe in Campionatul National de Senioare (cu posibilitatea de semnare a unui protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga I, Liga 2, Liga 3. In cazul in care se semneaza un astfel de protocol, se participa in competitia cu numele clubului de L1 masculin. Protocolul se poate extinde si pentru echipa de junioare)

Sezonul 2022 – 2023

• Inregistrarea a minim 20 de jucatoare care sa participe in Campionatul National U15

• Inregistrarea a minimum 15 jucatoare U13

• Inscrierea unei echipe in Campionatul National de Senioare (cu posibilitatea de semnare a unui protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga I, Liga 2, Liga 3. In cazul in care se semneaza un astfel de protocol, se participa in competitia cu numele clubului de L1 masculin. Protocolul se poate extinde si pentru echipa de junioare)

Echipa de senioare va juca in Liga a 3-a daca nu exista protocol de colaborare semnat. Daca exista semnat un astfel de protocol,echipa de senioare va juca la nivelul ligii in care activeaza clubul de fotbal feminin existent (cel cu care s-a semnat protocolul).



– Aproba cu unanimitate de voturi masurile de dezvoltare a academiilor de copii si juniori pentru cluburile cu echipe participante in Campionatul national Liga 1, respectiv cluburile cu echipe participante in Liga 1 sa nu poata participa in cadrul Ligii 1 (sa nu obtina Licenta) incepand cu sezonul 2021-2022, daca nu obtin cel putin 60 de puncte la clasificarea academiei de copii si juniori.



– Aproba cu unanimitate de voturi sistemul competitional al Campionatului National U16.



Becali, in urma cu cateva luni: Ma retrag din fotbal daca ma obliga!

"Daca vor sa ma puna sa am echipa feminina, ma retrag din fotbal. Cum adica sa faci lucruri împotriva lui Dumnezeu? Am si eu pacatele mele.

Dar lucruri nefiresti nu fac. Nu! Asta e aliniere la idelile lui satan. Fetele sa joace handbal, baschet. Cum sa joace femeie fotbal? Nu e facuta pentru fotbal. Madularele ei nu sunt facute pentru fotbal.

Femeia a fost facut de Dumnezeu din barbat, pentru barbat. Femeia e facuta sa fie atrasa barbatul de ea. Daca facem asta, batjocorim formele facute de Dumnezeu ca sa îl atraga pe barbat. O schimonosim pe femeie! Boxul si fotbalul le schimonoesc pe femei" a spus Gigi Becali la Pro X.