Nici FCSB, nici CFR, nici Craiova!!! Surpriza TOTALA: cu cine e la un pas sa semneze Tandia si cat primeste Sepsi

Sepsi OSK e aproape de cel mai important transfer din istoria clubului!

Sepsi se afla in negocieri avansate cu Al Hazem din Arabia Saudita pentru Birahima Tandia! Arabii sunt gata sa achite 600 000 de euro in schimbul fotbalistului de 25 de ani. Sepsi a avut in iarna mai multe propuneri pentru mijlocasul ofensiv din Mali, insa a vrut neaparat sa-l pastreze pentru play-off. Chinuit si de probleme medicale, Tandia n-a avut cele mai bune evolutii in ultimele lui, iar cota sa a avut de suferit. Sepsi il evalua la un milion de euro in urma cu 6 luni.



Al Hazem e antrenata de Daniel Isaila si a scapat de retrogradarea in liga secunda in urma unui baraj cu Al Khaleej. Tot la Hazem joaca si fostul dinamovist Diogo Salomao.