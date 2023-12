Clubul american New York Red Bulls a anunţat, sâmbătă, transferul mijlocaşului suedez Emil Forsberg (32 de ani) de la RB Leipzig.

El a semnat pentru două sezoane, până în 2026, cu opţiune pentru încă un an.

???? EMIL x RBNY ????

The New York Red Bulls have signed Swedish midfielder Emil Forsberg from RB Leipzig!

