OFICIAL | Jucatorul dorit de FCSB si Craiova a semnat! Va castiga 400.000 de euro pe an

Sepsi OSK a realizat cel mai important transfer din istoria clubului.

Birahima Tandia (25 ani) a semnat cu Al Hazem din Arabia Saudita, echipa antrenata de Daniel Isaila. Al Hazem va plati 600.000 euro catre cei de la Sepsi, ceea ce reprezinta cel mai scump transfer din istoria clubului covasnean.

Mijlocasul din Mali va semna un contract pe un sezon, cu optiune de prelungire pentru inca unul si va castiga 400.000 de euro pe an.

Al Hazem a scapat de retrogradarea in liga secunda in urma unui baraj cu Al Khaleej. Tot la Hazem joaca si fostul dinamovist Diogo Salomao.

L-au vrut FCSB si Craiova



FCSB l-a vrut pe Tandia, dar pe fir a intrat si Craiova care l-a dorit cu insistenta. Noul antrenor al celor de la Dinamo, Eugen Neagoe, aflat atunci la Craiova, s-a opus mutarii.

"Cind eram in Franta auzisem numai de Steaua, nu stiam nimic de Craiova, dar cind am venit aici am vazut ca e un club mare cu suporteri tari, cu un stadion frumos. Am ramas impresionat de Craiova", a recunoscut malianul.

"Ibrahima Tandia va pleca de la noi în proporție de 99 la sută. În iarnă am avut câteva oferte bune, dar am preferat să îi dăm continuitate. Acum, lucrurile sunt clare, iar în această vară vom ține cont de toate propunerile pe care le vom primi pentru el. Există interes din Liga 1 Betano, dar nu e obligatoriu să îl cedăm în România”, a declarat Bokor in urma cu o luna.

900.000 de euro este cota lui Tandia potrivit transfermarkt si a marcat 10 goluri in 24 de aparitii pentru Sepsi in sezonul trecut.