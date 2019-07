Super-jucatorul pe care Becali pariaza: "Nu pleaca fara 20 de milioane de euro la ora asta!" Motivul pentru care Ianis nu se va transfera pe o suma mai mare decat "perla" de la FCSB

Gigi Becali este convins ca va da marea lovitura dupa un EURO foarte bun reusit de nationala Romaniei U21.

Finantatorul FCSB simte ca este aproape de indeplinirea unui vis mai vechi: sa vanda un jucator pe aceleasi sume pe care vand si granzii din Vest.

Becali e convins ca va reusi acest lucru prin intermediul lui Coman. Patronul FCSB sustine ca are in acest moment o oferta de 15 milioane de euro pentru Florinel Coman, insa nu intra la negocieri daca oferta nu incepe de la 20 de milioane.

Ianis Hagi ar putea depasi recordul lui Stanciu, care a plecat de la FCSB la Anderlecht pentru 10 milioane de euro, insa nu se va apropia de suma de transfer al lui Coman. Gigi Becali considera ca diferenta e facuta de numele echipei: FCSB e un brand mai puternic in Europa decat e Viitorul.



"Coman nu pleaca fara 20 de milioane de euro la ora asta! Peste cateva luni, pot sa zic ca nu pleaca fara 50! Dar in momentul asta am oferta de 15 milioane de euro si nu-l dau. Daca Ianis era la FCSB si negociam eu, ceram 30 de milioane si luam 15-20. D-aia Coman are oferta mai mare. Ca e la FCSB", a declarat Gigi Becali la DigiSport.