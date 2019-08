"Jucatorii vad ca antrenorul e degeaba!" O legenda a Stelei il face praf pe Becali! "Te duci ca-ti da niste bani, dar cum muncesti?"

Guimaraes - FCSB, returul play-off-ului Europa League, se joaca joi, de la 22:00, in direct la PRO TV

Din favorita la titlu, FCSB a ajuns candidata la retrogradare, in una din cele mai mari surprize din istoria Ligii 1! Echipa lui Gigi Becali a ajuns la al treilea antrenor in aceasta vara, Bogdan Arges Vintila fiind in fata unei misiuni infernale. Fostul jucator al Stelei, Gabi Balint, a vorbit despre situatia de la FCSB si critica strategia pe care o aplica patronul ros-albastrilor, Gigi Becali

"Ma doare faptul ca vad antrenori tineri care accepta aceleasi compromisuri doar pentru bani. Te duci ca-ti da niste bani, dar cum muncesti? Ti se spune de la inceput care-i treaba, stii cine face echipa, cum ti se anunta schimbarile, si tu accepti aceste conditii, ce mai cauti acolo? La meci se vede munca unui antrenor, iar tu nu esti lasat sa muncesti exact atunci.

Am vazut ca Toni Conceicao a fost de acord pana la un punct, doar cu schimbarile nu. Ca sa faci meseria asta trebuie sa ai autoritate, asa jucatorii vad ca esti o marioneta", a declarat Balint la Digi.

Obiectivul principal al FCSB-ului este calificarea in grupele Europa League, dupa 0-0 cu Vitoria Guimaraes din meciul tur.

"Daca intram in grupe si luam cele 15 milioane de euro inseamna ca e un sezon reusit. In campionat Botosani e adversara noastra, ne luptam cu ei pentru locul 6", a anuntat Becali ieri la PROX.

Accederea in grupele Europa League ar fi un plus si pentru Bogdan Vintila. Noul antrenor are promis un bonus urias din partea patronului in cazul in care reuseste sa obtina calificarea.

Potrivit GSP, Bogdan Vintila are 5.000 de euro lunar la FCSB, iar pentru calificare, Gigi Becali i-a promis un bonus de 60.000 de euro, salariul pe un an pe care l-ar castiga pe banca ros-albastrilor.