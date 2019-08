VITORIA GUIMARAES - FCSB, joi, de la 22:00 in direct la PRO TV! Ros-albastrii incearca sa salveze sezonul printr-o calificare miraculoasa in grupele EUROPA LEAGUE

Guimaraes - FCSB, returul play-off-ului Europa League, se joaca joi, de la 22:00, in direct la PRO TV

Partida retur dintre Guimaraes si FCSB din play-off-ul Europa League va fi in direct pe PRO TV, joi de la ora 22:00. Ros-albastrii vor sa salveze sezonul si sa se califice in grupele competitiei. Stelistii au nevoie de aceasta calificare pentru ca ros-alabstri sa nu intre intr-o criza fara precedent, avand in vedere ca FCSB ocupa, in acest moment, dupa 7 etape, ultimul loc in clasamentul Ligii 1.

Meciul va fi arbitrat de o brigada din Bosnia. La centru va sta Irfan Peljto, un arbitru de doar 35 de ani. El va fi ajutat de Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo si Admir Sehovic.

Becali e sigur ca FCSB se va califica



La finalul meciului tur, patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat ca nu are emotii pentru meciul retur si este sigut ca echipa sa se va califica.

"Nu ca am fost mai buni, nici nu se pune problema. Noi trebuia sa batem 2,3-0, dar nu imi fac niciun fel de problema. E mai slaba decat Mlada. Ii batem acolo, nu e o formatie care sa ne poata marca goluri. Nu au valori, nu au tehnica, nu au nimic. Nu au cum sa ne invinga acolo. Eu zic ca acest moment e mai usor, pentru ca Mlada putea marca gol, astia nu sunt in stare. Poate ca sunt eu prea prost, poate ca nu ma pricep la fotbal, dar jucatm trei zile cu si nu ne dau gol", a declarat Becali la Pro X, dupa meciul tur.