LIVE VIDEO | Moment ISTORIC: Liga 1 va fi in FIFA 2020! AICI PRIMELE IMAGINI! FCSB isi gaseste, in sfarsit antrenor: MILIOANE de fani ii pot controla pe jucatori! :))

Andrei Lazarescu, EA Sports: Transferurile sunt aduse la zi si vor continua sa fie aduse la zi. Nu e doar o lansare izolata pe parcursul unui an, vom continua sa-l updatam. Echipele se pot folosi si in modul 'Cariera'. Puteti avea si influentele anumitor patroni... :))



Andrei Lazarescu, EA Sports: Toti jucatorii au fost recreati exact. Orice club din Romania va putea participa in Liga Campionilor, in joc. Avem echipele oficiale, toate calitatile jucatorilor cat mai aproape de cele reale, speram noi. De asemenea, si mingea oficiala, bannere si asa mai departe. Stadioane oficiale nu avem, dar am incercat sa alegem cele mai potrivite arene, care sa se apropie cat mai mult de realitate.

Robert Pongracz, vicepresedinte LPF: Suporterul este clientul nostru, el e cel mai important. Ma bucur foarte mult ca l-am auzit si am putut sa facem ce ne-a cerut. Vrem sa oferim echipei care a produs jocul un tricou semnat de toti capitanii din Liga 1. E ziua in care s-a nascut efotbalul romanesc!

Si nu trebuie sa apeleze la mijloace mai putin legale de a edita jocul! :) FIFA 2020 le permite fanilor sa foloseasca echipe din Liga 1 la fel cum se intampla cu cluburile din marile campionate!

Anuntul oficial va fi facut astazi, in cadrul unei conferinte de presa a producatorului seriei FIFA, EA Sports. Toate cele 14 cluburi din Liga 1 vor putea fi selectate de jucatorii virtuali.

Liga 1 nu e singura surpriza pentru jucatorii de FIFA. Editia din 2020 a simulatorului va introduce in joc modul VOLTA Football, care aduce super spectacolul din fotbalul de strada pe ecrane. Jucatorii isi vor putea crea propriul fotbalist, cu stil de joc personalizat.

Fifa 2020 va fi lansat oficial pe 27 septembrie in versiuni pentru PS4, Xbox One si PC.