VITORIA GUIMARAES - FCSB | Brigada din Bosnia la returul pentru calificare in grupele Europa League! Arbitru de 35 de ani la centru

Guimaraes - FCSB, returul play-off-ului Europa League, de joaca joi, de la 22:00.

Guimaraes - FCSB, partida retur din play-off-ul Europa League, va fi condusa de o brigada din Bosnia.

La centru va sta Irfan Peljto, un arbitru de doar 35 de ani. El va fi ajutat de Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo si Admir Sehovic.

FCSB va lupta in Portugalia pe terenul celor de la Vitoria Guimaraes, dupa ce rezultatul din meciul tur a fost 0-0. Stelistii au nevoie de aceasta calificare pentru ca clubul sa nu intre intr-o criza fara precedent, avand in vedere ca FCSB ocupa, in acest moment, dupa 7 etape, ultimul loc in clasamentul Ligii 1.