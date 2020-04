"Jucatorii intra in cantonament cu bucatar, ziarist!"  FCSB reia antrenamentele in plina pandemie de coronavirus! Gigi Becali a facut anuntul in direct 

Gigi Becali vrea ca FCSB sa reia cat mai repede antrenamentele in cazul in care Liga 1 se va relua.

Patronul FCSB a explicat in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" cum are de gand sa isi bage jucatorii in cantonament, pentru a se asigura ca acestia au conditie fizica in momentul in care campionatul ar fi reluat.

Gigi Becali a explicat cum FCSB ar putea beneficia din pauza luata din cauza pandemiei de coronavirus.

"Bineinteles ca ii voi testa. Mai stau 2-3 zile sa vad cum se intampla si vorbesc cu jucatorii, teste imediat si dupa bagati in cantonament. Carantina in cantonament. La noi intra in carantina toti, in cantonamentul lor, cu bucatar, cu ziaristul care vrea sa intre in carantina cu ei.

Fotbalul este un fenomen aparte, vezi ca lumea mare si ei se gandesc ce sa faca cu fotbalul. Va fi si mai important de acum.

Italia am inteles ca fac toate eforturile posibile sa se incheie pe teren campionatul. Pai la noi de ce sa nu se reia? La noi se reia in mai, cred eu.

Cred ca e posbil sa ne fi ajutat si pe noi si pe Craiova pauza, de ce. Sunt jucatori mai multi romani, ei fiind acasa, s-au antrenat. Insa aia straini, au plecat acasa, ce ii intereseaza sa se mai antreneze, fac cateva abdomene, genuflexiuni si aia e. Sau aia in varsta, cum sunt Djokovic, sau aia. Astia ai mei tineri, se antreneaza, normal, vor sa prinda transferuri bune", a declarat Gigi Becali la PRO X.