Incepe RAZBOIUL la FCSB! Jucatorii bagati in somaj tehnic de Gigi Becali dau clubul in judecata! Anunt de ultim moment

Gigi Becali a redus salariile cu 50%, iar cativa fotbalisti au fost bagati direct in somaj tehnic.

Patronul ros-albastrilor a taiat cu 50% salariile fotbalistilor de la FCSB din cauza crizei generata de coronavirus. Nu toti jucatorii au beneficiat de acest tratament, iar 5 dintre ei au fost bagati direct in somaj tehnic.

Fotbalistii care vor fi platiti de Guvern in perioada de criza sunt Balgradean, Momcilovic, Stan, Gnohere si Adi Popa.

Potrivit informatiilor Digi Sport, unii dintre jucatorii bagati in somaj tehnic vor da clubul in judecata, dupa ce au considerat ca masurile luate de Gigi Becali nu sunt unele corecte.

"Au acceptat cu totii reducerea salariala, bine, mai putin aia, la care nu le am propus. Am bagat cinci in somaj tehnic, Balgradean, Popa, Momcilovic, pe 'Bizonu' si pe Stan, gata, la revedere", spunea Gigi Becali la Digi Sport.