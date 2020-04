Gigi Becali nu mai are rabdare si isi vinde una dintre cele mai scumpe "perle"! Patronul ros-albastrilor negociaza de cateva zile transferul lui Dennis Man! Ce suma ii intra lui Gigi in buzunare

Gigi Becali negociaza transferul lui Dennis Man.

Fotbalistul celor de la FCSB, Dennis Man (21 de ani), poate pleca de la FCSB in aceasta vara. Chiar daca toata lumea este afectata in aceasta vreme de pandemia de coronavirus, sefii mai multor cluburi pregatesc strategia pentru urmatoarea perioada de mercato.

Potrivit GSP, Gigi Becali a reluat in ultimele zile negocierile cu un club din strainatate transferul lui Dennis Man, club care este dispus sa plateasca maximul 10 milioane de euro.

"Discutii au existat si exista si in acest moment. Nu e nimic stabilit pentru ca Gigi continua sa solicite o suma foarte mare in schimbul lui Dennis. Echipa aceasta, care negociaza prin intermediari, e dispusa sa plateasca maximum 10 milioane de euro", spun sursele Gazetei.

Gigi Becali a spus ca este dispus sa isi vanda cei mai valorosi jucatori

"Daca nu se reglementeaza situatia pana in septembrie, fac curatenie. Vand Man, Tanase, Coman, Morutan. De mine sa uitati! La revedere, ce, am baut gaz sa pierd banii?", a declarat Gigi Becali in urma cu o saptamana.