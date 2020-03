La asta chiar nu se astepta nimeni! Cu o mana le-a luat cu alta le-a dat! Ce a hotarat Gigi Becali dupa ce le-a taiat salariile fotbalistilor sai: "Au fost de acord!"

Cum i-a ajutat Gigi Becali pe jucatorii sai chiar daca le-a injumatatit salariile.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a luat o masura drastica la echipa sa in plina pandemie de coronavirus. Acesta a decis sa reduca la jumatate salariile fotbalistilor sai pe o perioada de sase luni, insa nu a ignorat rugamintile unora dintre ei care i-au transmis ca au de platit anumite rate.

"La noi nu a comentat nimeni, doar doi au spus ca au nu stiu ce rate de platit. Le-am zis ca nu e problema, va dau banii in avans, injumtatiti. Va dau in avans pe trei luni. Au fost de acord", a declarat Gigi Becali, la Digi.

Gigi Becali, convins de Tanase sa reduca salariile pe o perioada mai scurta de timp

"Puteam sa-i bag in somaj tehnic, dar am zis ca nu e corect. Eu pusesem reducerea salariilor pana in decembrie. Tanase m-a facut sa ma razgandesc, are un stil frumos de a vorbi. Asa de frumos vorbeste, incat eu nu pot sa-l refuz. A zis: 'Hai, bre, nea Gigi, lasa si mata pana in septembrie'. Si am lasat. Nu am putut sa il refuz", a spus Gigi Becali